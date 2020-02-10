Токио, 10 февраля 2020, 17:14 — REGNUM Компания Nissan объявила об остановке производства своего завода на острове Кюсю в Японии, 10 февраля сообщает агентство Reuters.
«Временная остановка» запланирована на 14 февраля и связана с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, из-за которой оказались нарушены поставки комплектующих из Китая.
Ранее Hyundai Motor, Kia Motors и Renault RSM объявили о приостановке производств и поставок из Южной Кореи из-за эпидемии в Китае.
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