Рига, , 17:04 — REGNUM За 2019 год Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) Латвии получила на 26,6% жалоб на банки меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным латвийского регулятора, больше всего, 77 раз, клиенты кредитных организаций жаловались на необоснованное закрытие счетов и запросы документации относительно личных данных и бизнеса. В 213 случаях FKTK не констатировала нарушение нормативных актов, а в пяти случаях обнаружила проблемы в контроле со стороны банков за рисками.

Отмечается, что 145 жалоб поступило в FKTK от физических лиц, остальные от юридических. Лидерами по числу жалоб со стороны клиентов стали Swedbank и Luminor Bank по 33, Citadele — 28 и Rietumu — 27. Всего клиенты жаловались в FKTK на 13 латвийских банков.