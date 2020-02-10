Рига, , 16:48 — REGNUM Конкурс на производство государственных наград Латвии выиграла литовская компания Аlpera. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, сумма конкурсной закупки составила 300 000 евро без учёта НДС.

Отмечается, что на территории Литвы по заказу латвийской стороны теперь будут производить высшую награду Латвии Орден трёх звёзд различных степеней, орден Виестура и Крест Почёта.

Литовская компания специализируется на подобной продукции с 1997 года.