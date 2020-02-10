Киев, , 16:45 — REGNUM Устаревшие основные средства — это один из ключевых вызовов, который стоит сейчас перед экономикой Украины, заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В среднем на Украине износ основных средств составляет 60%, в то время, как у наших соседей (без уточнения, какие страны имеются ввиду) — 35,5%, отметил чиновник сегодня, 10 февраля, в ходе выступления с отчетом на заседании комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.

В промышленности же показатель износа на Украине еще выше и составляет 66%.

«Уровень торговли — 0,2%, доля в ВВП мира — 0,3%», — отметил министр.

Сегодня же стало известно, что в правительстве предлагают увеличить финансирование для преодоления кризиса в промышленности на 20 млрд грн. Речь идет о пакете антикризисных мер, уточнил Милованов.

По его словам, финансирование необходимо для стимулирования транспортной инфраструктуры, секторальных программ производства, развития оборонно-промышленного комплекса.

Также чиновник заявил, что в министерстве создают некий «координационный центр» по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, крупных предприятий, аналитических центров, органов государственной власти.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году промпроизводство на Украине снизилось на 1,8%. При этом в конце года случился настоящий обвал — в частности, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го падение промпроизводства на Украине составило 8,3%, в ноябре — 7,5%.