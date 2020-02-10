Рига, , 16:23 — REGNUM В 2019 году оборот внешней торговли Латвии достиг 28,52 млрд евро, снизившись на 0,1%, или на 14,7 млн евро по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, экспорт латвийских товаров вырос на 0,4%, до 12,8 млрд евро, импорт, чей удельный вес в торговом балансе выше, упал тоже на 0,4% и составил 15,7 млрд евро.

Отмечается, что самыми главными торговыми партнёрами Латвии по экспорту в последнем месяце 2019 года в ЕС были Литва (16,4% от всего объёма), Эстония (11,4%) и Германия (6,1%). По импорту главными торговыми партнёрами страны стали Литва (16,2%), Германия (10,9%) и Польша (8%).

Главными торговыми партнёрами Латвии за пределами Евросоюза в сфере экспорта оставалась Россия (10,1% от всего объема), импорта — Канада (12,6%).