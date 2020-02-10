Тегеран, , 16:17 — REGNUM Объём собственного производства нефтехимической продукции в Иране будет за два года доведён до уровня в $25 млрд, сообщил журналистам 10 февраля иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

Говоря об иранской нефтехимической продукции, участие в которой США карает санкциями, Зангане уточнил, что за пять лет объём собственной продукции этой отрасли будет выведен на уровень в $37 млрд.

Он отметил, что иранцы должны в итоге добиться того, чтобы самим «полностью выполнять все производственные цепочки в нефтехимической отрасли».

Напомним, нефтехимическая отрасль Ирана находится под американскими санкциями и участие в ней грозит санкциями любым иностранным компаниям. По оценке Тегерана, сейчас собственный объём производства Ирана в этой сфере составляет $17 млрд.

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