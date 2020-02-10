Киев, , 16:11 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» в настоящий момент не может быть приватизирована или выведена на размещение акций, заявил 10 февраля глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат «Слуги народа» Андрей Герус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом Герус отреагировал на соответствующее заявление главы компании Андрея Коболева, который в интервью «РБК-Украина» заявил, что после анбандлинга ничего не мешает «Нафтогаз» приватизировать, он стоит массу денег.

«Действительно, после проведения анбандлинга газотранспортная система (ГТС) выведена из управления Нафтогаза и переведена в отдельную компанию (которая также находится в собственности государства). Но подземные хранилища газа (ПХГ) и в дальнейшем остались в структуре Нафтогаза. А недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству», — отметил Герус.

Депутат отмечает, что приватизация теоретически может состояться, но для этого «Нафтогаз» должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что на сегодняшний день «является маловероятным».