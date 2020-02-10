Москва, , 16:09 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с представителями молочной отрасли и оператором системы маркировки ЦРПТ, в ходе которой участники обсудили промежуточные итоги эксперимента по маркировке молочной продукции и готовность российских производителей к обязательной маркировке.

На совещании Минпромторгом были предложены ключевые подходы к маркировке готовой молочной продукции. Так, регистрацию в системе производителей предлагается начать с 1 июня 2020 года.

С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года. При этом оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции.

В соответствии с пожеланиями малых российских производителей молочной продукции предполагается дать годовую отсрочку маркировки для фермерских хозяйств и мелких производств, в первую очередь в проекте должны принять участие крупные и средние производители, занимающие подавляющую долю рынка.

Важные переходные этапы были предложены для оптового звена: отсрочка на год прослеживаемости в опте, в течение следующего года — только объемно-артикульный учет и лишь еще через год — поштучный учет.

Также Минпромторг предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. Обязательное сканирование кода маркировки на кассе начнется с даты введения обязательной маркировки, однако российской рознице планируется предоставить отсрочку по штрафам 12 месяцев с даты публикации постановления Правительства Российской Федерации об обязательной маркировке, чтобы бизнес в спокойном режиме успел дооснастить себя сканерами для считывания кодов.

Свои инициативы Минпромторг намерен более детально обсудить на заседаниях рабочей группы с бизнесом и Минсельхозом, который координирует производителей-участников эксперимента маркировки молочной продукции.