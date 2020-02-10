Севастополь, , 16:09 — REGNUM Получение лицензий государственными учреждениями здравоохранения Севастополя снизит конкуренцию между ними и частными больницами. Такое мнение 10 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя высказал и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«В поручении президента отражена необходимость максимально посмотреть условия лицензирования. И всё, что у нас есть по комплектам оборудования и по другим вопросам, необходимо лицензировать. Лицензирование будет относиться и к частным поликлиникам. Таким образом, мы нездоровую конкуренцию между государственным и частным сектором начнём ограничивать», — уверен чиновник.

По его словам, получение разрешительных документов накладывает дополнительную ответственность по качеству оказываемых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации Крыма и Севастополя могут работать без соответствующих разрешений до 1 января 2021 года. Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности дальнейшего переноса сроков лицензирования учреждений здравоохранения на полуострове.

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