Севастополь, 10 февраля 2020, 16:09 — REGNUM Получение лицензий государственными учреждениями здравоохранения Севастополя снизит конкуренцию между ними и частными больницами. Такое мнение 10 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя высказал и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, получение разрешительных документов накладывает дополнительную ответственность по качеству оказываемых услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации Крыма и Севастополя могут работать без соответствующих разрешений до 1 января 2021 года. Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности дальнейшего переноса сроков лицензирования учреждений здравоохранения на полуострове.
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