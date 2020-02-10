Киев, , 16:02 — REGNUM Украина потеряла российский рынок и не может это компенсировать за счет экспорта в страны ЕС, заявил министр экономики страны Тимофей Милованов.

Свое заявление Милованов сделал сегодня, 10 февраля, в ходе выступления на заседании комитета Верховной рады по вопросам экономического развития. Министр выступил с отчетом о текущем положении дел в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, отметил чиновник, по машиностроению экспорт Украины в Россию снизился с 2013 по 2019 год с 5,5 млрд долларов США до менее чем 1 млрд долларов США.

«Экспорт в страны ЕС за это время вырос с 2 млрд долларов США в 2013 году до 3 млрд долларов США в 2019 году, и не может в полной мере заменить эти потери», — признал Милованов.

Более того, подчеркнул он, дальнейшее наращивание экспорта в страны Евросоюза под угрозой — из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax украинские производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность.

Говоря о положении дел в целом, министр подчеркнул, что в украинской экономике экспорт занимает 45%, но при этом в нем «неприемлемо» малая часть высокотехнологичной продукции и услуг — лишь 3,1%.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года в Киеве заявили, что Китай впервые обогнал Россию по объемам внешней торговли с Украиной.

По данным российской таможни, с 2014 года торговый оборот России с Украиной упал почти в три раза, в результате чего Украина выбыла из числа крупнейших торговых партнеров РФ.