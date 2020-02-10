Улан-Батор, , 15:54 — REGNUM Экспорт монгольского угля в Китай приостанавливается на фоне распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Такое решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям Монголии, сообщает 10 февраля агентство Reuters.

Указано, что поставки угля должны быть прерваны до 2 марта, однако дата введения ограничения не приводится. Ранее власти Монголии поручили временно закрыть все пункты пропуска на китайской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монгольское правительство выделило $200 тыс. в помощь Китаю, страдающему от вспышки коронавируса. Также в стране запустили благотворительную акцию «Пожертвуем по 1000 тугриков», чтобы помочь жителям китайского Уханя.

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