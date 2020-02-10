Рязань, , 15:49 — REGNUM Средства на строительство и реконструкцию автодорог местного значения поступили в бюджеты четырёх муниципальных районов Рязанской области. Благодаря субсидиям отремонтируют подъездные пути к объектам производства и переработки продукции, сообщили 10 февраля в пресс-службе регионального Минтранса.

В Александро-Невском районе реконструируют подъезды к двум зерновым складам и построят дорогу к животноводческому комплексу. В Касимовском районе начнут строительство автодорог к зерновому автоматическому ворохоочистителю и к животноводческой ферме. В Ухоловском районе запланировано строительство проезда к складу хранения сельхозпродукции, а в Ряжском районе — к зерноочистительному комплексу.

Работы пройдут в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».