Сеул, , 15:50 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motors отзовет около 430 тыс. автомобилей по всему мира из-за угрозы возгорания, сообщает Associated Press.

Согласно опубликованным данным, под отзыв попадают автомобили Hyundai Elantra 2006−2011 года выпуска и Hyundai Elantra Touring 2007−2011 года выпуска.

Компания начнет отзывать автомобили с 3 апреля текущего года.

Известно, что данные модели будут отозваны по причине короткого замыкания и возгорания, которые могут возникнуть при попадании воды в антиблокировочную тормозную систему автомобиля.

В компании отмечают, что замыкание может произойти и при выключенном двигателе, однако риск возгорания — минимальный.