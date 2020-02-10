Курган, , 15:45 — REGNUM С долгами администрации Кургана перед социально-ориентированным бизнесом будет разбираться прокуратура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генеральной прокуратуре РФ в ходе мониторинга публикаций СМИ узнали о долге администрации города Кургана размером в 700 млн рублей перед социально-ориентированным бизнесом по исполненным контрактам. Помимо этого, наблюдается создание препятствий для развития бизнеса необоснованностью требований властей столицы Зауралья к предпринимателям, работающим в сферах торговли, транспорта и строительства.

Прокурору Курганской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации.