Пенза, , 15:39 — REGNUM В 2019 году в Пензенской области проведено более двух десятков контрольных мероприятий. Проверялись как органы власти, так и государственные учреждения — в результате установлены нарушения 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте счётной палаты Пензенской области.

Доклад об итогах деятельности ведомства в 2019 году был представлен на очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области. С отчётом выступил руководитель председатель региональной счётной палаты Михаил Макаров. Было отмечено, за год проведено 23 контрольных мероприятия в девяти органах исполнительной власти, 29 государственных учреждениях и 29 органах местного самоуправления со структурными подразделениями.

«Установлены нарушения в объеме более 1 миллиарда рублей. Это различные нарушения при формировании и исполнении бюджета области, ведении бухгалтерского учета и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в сферах управления и распоряжения государственной собственностью и осуществления государственных закупок», — говорится в сообщении.

«Коме того, по итогам 2019 года неэффективно использованными признаны 193,8 млн рублей бюджетных средств», — отмечают в региональном парламенте.

По итогам проверок выдано 60 представлений, в которых содержатся «298 предложений и рекомендаций по устранению и предупреждению нарушений и недостатков».

В релизе, опубликованном на сайте пензенского парламента, отмечается, что в 2019 года КСП оформлены заключения по 39 законопроектам. Отмечается, что преобладающими направлениями контрольных мероприятий были вопросы использования бюджетных средств в сфере социальной политики, дорожной деятельности, водного и сельского хозяйства, деятельности учреждений здравоохранения, образования, имущественных отношений, использования межбюджетных трансфертов и проведения закупок.