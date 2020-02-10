Москва, , 15:33 — REGNUM Коронавирус привёл к спаду интереса инвесторов к развивающимся экономикам. Об этом указано в специальном исследовании на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

В отчете отмечается, что на фоне прогресса в переговорах США и Китая о взаимной торговле ситуация на мировых рынках в первых числах января стабилизировалась. Однако быстрое распространение заболеваемости новым видом коронавируса привела к отрицательному воздействию на динамику мировых рынков к концу месяца.

Причём снижение цен и индексов отмечалось как на товарных, так и на фондовых рынках. Также зафиксировано снижение интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками. В краткосрочной перспективе риски дальнейшего распространения инфекции могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках.

Что касается РФ, то на фоне распространения коронавируса кривая доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ) по итогам января не превысила уровня конца 2019 года. Однако спад доходности в начале месяца был компенсирован некоторым ростом в конце января. Несмотря на спад интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками на фоне распространения коронавируса, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД за отчетный период увеличилась на 1,8% или 131 млрд рублей по номиналу и составила 33,2% по состоянию на 31 января

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