Пекин, , 15:20 — REGNUM Американская компания Tesla продолжила выпуск электрокаров на заводе в КНР после его остановки на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом было объявлено 10 февраля на брифинге представителем пресс-службы местной администрации.

Местные власти пообещали оказать автопредприятию поддержку, если появятся сложности в производстве электрокаров, связанные с распространением коронавируса нового типа.

Стоит отметить, что автокомпании Toyota и Honda заявили о продлении простоя своих предприятий в КНР. Свою работу они планируют возобновить на территории Китая не ранее 17 февраля текущего года.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Tesla может получить субсидии из бюджета Германии для строительства нового завода под Берлином.

Читайте также: Tesla дистанционно отключила автопилот на перекупленной Model S за неуплату