Москва, , 15:17 — REGNUM Развитие коронавируса в Китае вызывает опасения по поводу экономического роста КНР и как следствие снижения спроса на энергоносители. При этом ОПЕК пытается найти способ поддержать рынок от дальнейшего обвала, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом российский министр энергетики Александр Новак пока не согласовал предложенные технической группой ОПЕК+ дополнительные меры поддержки нефтяного рынка путем новых ограничений добычи на 600 тыс. баррелей в день.

Поэтому на этой неделе в центре внимания будет решение Новака, а также возможная встреча министерской группы ОПЕК+, на которой меры поддержки будут уже введены в действие.

До решения вопроса с мерами поддержки нефть будет сохранять стабильность. В частности, нефть марки Brent продолжит консолидироваться в районе $64 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть — главный «пострадавший» от коронавируса