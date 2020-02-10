Нижний Новгород, , 15:05 — REGNUM В правительстве Нижегородской области состоялись переговоры с участием начальника отдела внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Белоруссии Алексеем Шило и представителями белорусских строительных, проектных, инжиниринговых и дорожно-строительных организаций. Об этом сообщает посольство Белоруссии в России.

С нижегородской стороны переговоры проводил вице-губернатор Сергей Морозов.

В частности, обсуждалась перспектива участия белорусских компаний в строительстве социальных объектов в Нижегородской области и в реализации проектов по восстановлению объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, а также в дорожных проектах.

Кроме того, стороны обсудили крупномасштабные проекты по строительству «Белорусского квартала» в Нижнем Новгороде и «Нижегородского квартала» в Минске.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время между Нижегородской областью и регионами Белоруссии действует пять соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Побратимами городов и районов области являются 23 города и района Белоруссии.

Белоруссия является одним из крупнейших торговых партнёров региона.