Москва, , 15:01 — REGNUM По аварийному жилью Минстрой перевыполнил показатели по 2019 году практически в шесть раз. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, показатели, которые брались в рамках национального проекта, это ликвидировать 140 тыс. кв. метров, по факту получилось 800 тыс кв. метров. Субъекты РФ активно двигаются в этом направлении.

«На 2020 год показатель — 1 млн кв. метров один миллион. Планируется нарастить практически в десять раз», — привёл цифры Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье по программе расселения аварийного жилья в 2020 году в новые дома переедут 2,5 тыс. человек.

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