Курган, , 14:59 — REGNUM В 2019 году ещё один российский регион — Курганская область — получил разрешение на экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. Как пишет портал Beiguowang, курганским сельхозпроизводителям разрешили ввозить лён, пшеницу, подсолнечник, гречиху и овёс.

Экспортный потенциал пшеницы в Курганской области составит 700 тыс. тонн, а в ближайшие пять лет этот показатель вырастет в среднем на 10%. Первые поезда, доставляющие сельскохозяйственные продукты, отправятся в Поднебесную в феврале.

Также отмечается, что Курганская область является подходящей не только с точки зрения торговли, но и с точки зрения инвестиций в логистику, поскольку здесь проходит Южно-Уральская железная дорога. Китайские власти планируют создать интегрированный транспортный коридор между Уральским регионом, Казахстаном, Монголией и Китаем, развивая инфраструктуру «пояса и пути». Область

Напомним, в декабре 2019 года делегация из КНР, организованная Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей, посетила Курганскую область. В ходе визита были достигнуты договоренности о сотрудничестве.