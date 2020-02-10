Вильнюс, , 14:51 — REGNUM Продукция компании Biovela, которая продавалась в самой крупной торговой сети в Литве Maxima, была заражена сальмонеллой, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 февраля.

На созванной сегодня пресс-конференции в Вильнюсе, специалисты государственной продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что, несмотря на то, что торговля мясной продукцией в магазинах была приостановлена ещё на минувших выходных, жители её точно успели приобрести — до обнаружения сальмонеллы мясные продукты продавались минимум двое суток во всех почти 250 магазинах по всей стране. Информации о заболевших, впрочем, пока нет.

При этом сама Maxima, утверждают ветеринары, знали о непригодном для потребления мясе ещё 3 февраля. Ветслужбу они проинформировали только 7 февраля, после чего и прекратили торговлю.

Всего на литовский рынок, по предварительным данным, попало порядка 20 тонн заражённой продукции. Эта же сеть супермаркетов работает в Латвии и Эстонии.