Москва, , 14:46 — REGNUM Российская и китайская стороны оценивают перспективы прокладки газопровода «Силы Сибири — 2» через Монголию. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале «Энергетическая политика».

Министр отмечает, что трасса через Монголию является одним из вариантов поставок газа Китаю по «западному маршруту». Улан-Батор проявляется интерес к такому проекту.

Так называемый западный маршрут поставок российского газа в Китай предполагает передачу 30 млрд куб. м газа в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил, что российский президент Владимир Путин одобрил предложение по строительству транзитного газопровода в Китай через Монголию.

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