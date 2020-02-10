Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Резкий рост поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) из-за рубежа в Грузию зафиксирован в январе. Об этом 10 февраля сообщает агентство Report со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

По данным журналистов, в январе 2020 года в страну поставили 1,7 тыс. тонн горючего, что больше показателей аналогичного периода 2019 года на 500 тыс. тонн или на 41,6%. Больше всего ГСМ было получено из Ирана — 400 тыс. тонн, Турции — 200 тыс. тонн и России — 100 тыс. тонн.

Напомним, в конце января стало известно, что начались поставки мазута из Киргизии в Грузию.

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизия начала поставлять в Грузию мазут