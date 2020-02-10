Киев, , 14:35 — REGNUM Сейчас на Украине более 10 млн человек живут за чертой бедности, заявил в эфире одного из телеканалов страны премьер-министр Алексей Гончарук.

Именно поэтому, объяснил премьер, правительство планирует усилить экономический и социальный блок.

«Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры», — отметил Гончарук, добавив, что для всех этих целей может быть назначен новый вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что после урегулирования январского политического кризиса, связанного с тем, что Гончарук подал в отставку, президент Зеленский поручил премьер усилить нынешний Кабинет министров.

4 февраля процесс кадровых изменений стартовал — Верховная рада назначила новым вице-премьером — министром развития громад и территорийльвовянина Дениса Шмыгаля, который до того занимал пост губернатора Ивано-Франковской области.