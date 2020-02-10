Набережные Челны, Татария, , 14:33 — REGNUM С 8 февраля на маршруты в Набережных Челнах не выходят большие автобусы НефАЗ, которые город вернул КамАЗу в связи с образованием задолженности. Жители города, пытающиеся доехать в точку назначения, создали петицию с просьбой вернуть большие автобусы в город, адресатом которой является президент России Владимир Путин.

Автор петиции отмечает, что сняли все автобусы с маршрутов, вместо которых пустили микроавтобусы.

«Но инвалиды и мамы с колясками как!!! В таких автобусах нет условий для этого! Сегодня на моих глазах водитель микроавтобуса 26 не посадил мамочку с коляской! Он сказал: для коляски мест нет… Обращаюсь сразу к вам, так как в нашу мэрию Набережных Челнов обращаться бесполезно. Они не решат эту проблему», — пишет автор обращения.

На данные момент петицию пописали 2013 человек.

Жалобами к 10 февраля наполнились и социальные сети. Жители города пишут, что при отмене больших автобусов людям приходится ждать нужного транспорта значительно дольше, маршрутки приходят битком забитые.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля администрация Набережных Челнов приняла решение вернуть КамАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года и были предоставлены МУП «Электротранспорт». Структура автогиганта выступила ранее с соответствующим иском против МУП. В то же время МУП обратился к структуре КамАЗа с ответным иском. Однако все эти меры не привели к урегулированию вопроса и автобусы пришлось вернуть.

Между тем и.о. руководитель исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заверял, что «в целях недопущения ухудшения транспортной доступности для горожан приняты меры, проведено совещание с муниципальными частными перевозчиками, на котором даны поручения об увеличении количества подвижного состава по тем маршрутам, которые обслуживали автобусы большой вместимости». На замену 190 большим автобусам на маршруты выйдут 150 резервных машин. При этом Зуев отмечал, что отказываться от больших автобусов город не намерен и прорабатывает различные варианты возврата их на маршруты.