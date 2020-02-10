Ульсан, Южная Корея, , 14:42 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor возобновит работу некоторых сборочных конвейеров с 11 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания возобновит работу второго завода в Ульсане, где собирают Hyundai Genesis GV80, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson.

C 12 февраля Hyundai также возобновит работу на одном сборочном конвейере на четвертом заводе в Ульсане, на котором собирают Hyundai Grand Starex и Hyundai Palisade, и завод в Асане, где производят Hyundai Sonata и Hyundai Grandeur.

С 13 февраля будет запущен первый завод в Ульсане, а также по одному сборочному конвейеру на четвертом и пятом заводах в Ульсане, с 14 февраля — производственная линия на третьем заводе в Ульсане, с 17 февраля — сборочный конвейер на пятом заводе в Ульсане.

Отмечается, что некоторые конвейеры на заводе в Чонджу могут быть приостановлены до 27 февраля.

Напомним, что Hyundai Motor начала приостанавливать работу своих заводов с 4 февраля из-за перебоев с поставками запчастей китайского производства.

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