Киев, , 14:27 — REGNUM В настоящий момент формально нет никаких стопоров, чтобы поставлять газ напрямую из России на Украину, заявил 10 февраля в интервью «РБК-Украина» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Коболев подчеркнул, что в заключенном в декабре 2019 года новом контракте о поставках газа ничего не говорится, но теоретически «Газпром» может выйти со своим предложением в любой момент.

«В рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например «Газпром», может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании… В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, оператор не будет иметь оснований ответить «нет»», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Он отметил, что каких-либо политических решений, ограничений от правоохранительных органов или Совнацбеза Украины нет — «такое окно в данный момент времени остается открытым».

Отвечая на вопрос, есть ли политическая воля у нынешнего руководства страны осуществлять прямые поставки российского газа, Коболев заявил следующее:

«Я не знаю. Я слышал очень разные мнения по этому поводу от разных людей и я не знаю, какое мнение является доминирующим».

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что считает, что страна еще не созрела для возвращения к прямым поставкам газа из России. Он отметил, что энергетика Украины, в том числе газовая составляющая, должна быть интегрирована в европейскую энергетику, «чтобы Россия больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпирования национальных элит».