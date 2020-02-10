Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM Свердловские врачи обогнали других работников бюджетной сферы по уровню зарплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

Средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием составила 79 тысяч 900 рублей. Чуть меньше получали преподаватели вузов (79 тысяч 332 рублей), на третьем месте — научные работники (74 тысячи 37 рублей).

Цифры указаны без вычета налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле повысили зарплаты чиновникам и сотрудникам аппарата гордумы. Заработную плату увеличат на 3,8%.

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