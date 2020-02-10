Москва, 10 февраля 2020, 14:25 — REGNUM Китайская экономика крупнейшая в мире и поэтому экономические проблемы, связанные с эпидемией коронавиурса отразятся на всех странах, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»). Об этом он заявил 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в I квартале из-за коронавируса неизбежна.