Москва, , 14:25 — REGNUM Китайская экономика крупнейшая в мире и поэтому экономические проблемы, связанные с эпидемией коронавиурса отразятся на всех странах, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»). Об этом он заявил 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Пока [негативные] прогнозы опережают реальные проблемы, — сказал Веллер. — Реальные проблемы связанные с коронавирусом безусловно будут везде. И в РФ и в других странах. Так как Китай крупнейшая экономика. Но насколько они будут сложны во многом зависит от того насколько разумно и спокойной во всем мире будут воспринимать проблемы связанные непосредственно с коронавирусом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в I квартале из-за коронавируса неизбежна.