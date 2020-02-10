Пенза, , 14:22 — REGNUM В одном из микрорайонов Пензы появится новая дорога между двумя посёлками — Нефтяник и Заря. При начальной цене в 38,7 млн рублей дорогу построят за 34 млн рублей. Соответствующая информация об определении итогов аукциона опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Пензы». Победитель конкурса должен будет построить автодорогу в микрорайоне, расположенном между посёлками Нефтяник и Заря в Пензе.

Начальная цена контракта определена в размере 38 726 640 рублей, в том числе 19 363 320 предусмотрено в федеральном бюджете, 14 522 490 рублей — в областной казне, ещё 4 840 830 рублей выделяются из бюджета Пензы. В том числе наиболее затратные виды работ — устройство дорожной одежды на основной дороге на сумму 25 889 850 рублей и устройство тротуаров на сумму 6 754 570 рублей.

Поданные заявки были рассмотрены 7 февраля. Победителем признано общество «Ситистрой», предложившее 34 079 443,2 рублей.

Работы должны будут начаться 1 апреля, а завершиться 31 августа 2020 года.