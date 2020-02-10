Москва, , 14:20 — REGNUM На самом деле у Газпрома в собственности имеется не одно судно, способное помочь российскому газовому гиганту достроить «Северный поток — 2» без привлечения иностранных трубоукладчиков, а целых три, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя выход российского трубоукладчика из порта Находка.

«Одно из них тот самый трубоукладчик «Академик Черский», который из порта Находка сейчас направляется в порт Сингапура, но кроме него, Газпром располагает ещё двумя трубоукладочными баржами Fortuna и Defender. Причём эти две баржи в настоящее время уже находятся в портах Балтийского моря, поэтому Газпром» было бы логичнее привлечь к проекту именно эти суда.

Правда, они смогут укладывать трубы с меньшей скоростью, чем «Академик Черский», однако, уложить придётся очень небольшой участок, всего 160 км по дну Балтики в исключительной экономической зоне Дании, и газопровод будет достроен.

Но проблема в использовании этих барж заключается в другом: они не оснащены системой динамического позиционирования, как это требует Датское агентство по охране окружающей среды. Но такое требование совершенно не связано с политикой.

Проблема в том, что со времён Второй мировой войны в Балтийском море, в том числе в территориальных водах Дании, всё ещё остаётся достаточно много неразорвавшихся снарядов, мин и бомб, представляющих опасность и для судов, ведущих работы на Балтике, и, в конечном счёте, для экологии моря, в случае, если хотя бы один из этих снарядов взорвётся.

Очень похоже на то, что датские власти не обманывают. Как известно, Дания была оккупирована нацистской Германией 9 апреля 1940 года, и освобождена от оккупации только в 1945 году войсками Великобритании и США. Бои велись, в том числе, и в Балтийском море, так что определённое количество снарядов и мин со времён Второй мировой войны в датских территориальных водах и исключительной экономической зоне Дании вполне могло остаться.

Отсутствие систем динамического позиционирования у российских трубоукладочных барж может быть компенсировано партнёрством трубоукладчиков Газпрома со специальными судами-якореразведчиками, которые может предоставить Дания, как сообщили недавно некоторые западные СМИ.

Новых санкций США опасаться не стоит, так как оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против европейских судов-трубоукладчиков, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», уже утверждён, а, чтобы ввести санкции ещё и против новых партнёров Газпрома или оператора проекта Nord Stream 2, Конгрессу США понадобится принять отдельный закон.

А это будет не так просто и технически, и морально, так как американские демократы, инициировавшие санкции против газопровода в оборонном бюджете, сейчас нокаутированы провалом импичмента президенту Дональду Трампу», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российское судно «Академик Черский», на которого возлагают надежды в связи с завершением строительства «Северного потока — 2», покинуло дальневосточный порт Находка.

Читайте также: Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка