Казань, , 14:10 — REGNUM По итогам 2019 года государственное ветеринарное объединение Казани из 24 тыс. тонн продукции, в отношении которой была проведена экспертиза, запретило реализацию 32 тонн мяса и растительной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Основной причиной запрета продажи стало наличие органических и паразитарных изменений в мясе и внутренних органах, в растительной продукции — повышенное содержание нитратов.

При подготовке мероприятий на Курбан-байрам служба проконтролировала ввоз шести тысяч жертвенных животных, а также утилизацию 61 тонны биологических отходов.

По выявленным нарушения служба оформила 174 протокола и наложила штрафов на общую сумму 344 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов заявил, что ограничение поставок китайской продовольственной продукции пока не рассматривается Минсельхозом РФ в качестве одной из мер против нового коронавируса.

Позднее глава Росрыболовства Илья Шестаков отмечал, что объем поставок в Китай российской рыбы может быть снижен из-за коронавируса, и продукцию придётся перенаправлять на другие рынки.