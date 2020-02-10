Москва, , 14:09 — REGNUM Санкции сказываются на модернизации российского флота. Поэтому в вое время власти Росси позаботились о том, чтобы строительство газопровода «Северный поток-2» не было прервано, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им.Г.В.Плеханова к. э. н Александр Тимофеев, комментируя выход российского трубоукладчика из порта Находка.

«Газпром, страхуясь или может быть предвидя ситуацию, что в конце строительства «Северный поток-2» недоброжелатели делают все возможное для «незавершения» проекта или нанести максимально возможный ущерб ходу стройки, купил трубоукладчик ещё три года назад.

Трубоукладчик был куплен Сингапурским филиалом российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) под поручительство ГАЗПРОМА за 1 млрд. долларов. После судно не раз было дооборудовано разными полезными решениями ещё на почти уже 1 млрд. руб.

Проект судна был разработан Проект разработан норвежской компанией, а постройка его была на верфях в Китае.

Морской трубоукладчик «Академик Черский» справится с доукладной малого участка трубопровода «Северный поток-2» с небольшой модернизацией, для которой он сейчас направляется на верфи Сингапура.

Далее с «апгрэйдом» после майских праздников прибудет в Балтику (до Дании далеко и судну потребуется чтобы быть на месте не менее двух месяцев).

На сегодняшний день по «Северному потоку-2» сделана укладка почти полностью, более 2300 км или 93%. Российскому трубоукладчик осталась незначительная часть и трубопровод будет достроен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российское судно «Академик Черский», на которого возлагают надежды в связи с завершением строительства «Северного потока — 2», покинуло дальневосточный порт Находка.

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