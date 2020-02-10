Москва, , 14:08 — REGNUM Завышение цен на медицинские маски на фоне вспышки коронавируса в Китае вряд ли является картельным сговором российских аптек. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов 10 февраля в кулуарах конференции «Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы».

По его словам, картельный сговор надо доказывать. Однако для повышения цен в условиях ажиотажного спроса сговариваться не нужно, так будет действовать любой поставщик.

«Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены», — сказал Цыганов ТАСС.

Рост цен сговором не является, добавил он и уточнил, что в России нет монополиста — производителя таких масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова пригрозила проверками ФАС всем аптекам, которые завышают цены на медицинские маски.

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