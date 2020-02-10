Пекин, , 14:19 — REGNUM Крупнейшая автомобильная корпорация США General Motors возобновит работу своих предприятий в Китае, об этом 10 февраля сообщает Reuters.

Производство будет запущено с 15 февраля, ранее оно было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса, жертвами которого стали свыше 900 человек.

Напомним, рынок автомобилей в Китае является крупнейшим в мире, в 2019 году General Motors продала здесь 3 млн 90 тыс. транспортных средств.

Американская компания имеет в Китае ряд предприятий, одно из них в Шанхае, где производятся автомобили марок Buick, Chevrolet и Cadillac. Еще одна фабрика расположена в Лючжоу.

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