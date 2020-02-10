Москва, , 14:05 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае отразится и на важнейших экономических показателях. Об этом 10 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов, отвечая на вопрос, будет ли рост цен в результате эпидемии коронавируса.

«Конечно, нас ждёт [повышение цен], — сказал он. — Проблема в том, что Китай — не просто огромный рынок потребления. Он основной производитель. Более 60% услуг во всём мире в той или иной мере запитано на Китай. Это ни разу не шуточки. Китай — крупнейший потребитель нефти. Второй потребитель сжиженного газа в мире. Газ, нефть, металлы — это всё Китай. Сейчас в Китай идут пять танкеров со сжиженным газом. Но один уже идёт в Сингапур, потому что Китай отказался его покупать. А четыре сбавили скорость в расчёте на то, что когда они придут, ситуация улучшится. И сейчас таких историй много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, экономика и бюджет России незначительно пострадают от распространения нового коронавируса.

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