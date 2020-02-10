Сеул, , 14:04 — REGNUM По предварительным данным, в 2019 году налоговый доход Южной Кореи составил 293,5 трлн вон (~$247,24 млрд), что на 100 млрд (~$84,24 млн) меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны.

По их словам, прошлогодний показатель оказался на 1,3 трлн вон (~$1,09 млрд) меньше запланированного.

Доход от корпоративного налога увеличился на 1,2 трлн вон (~$), до 72,2 трлн вон (~$60,82 млрд), налог на недвижимость — на 800 млрд вон (~$673,9 млн), до 2,7 трлн вон (~$2,27 млрд), налог на добавленную стоимость (НДС) — на 800 млрд вон (~$673,9 млн), до 70,8 трлн вон (~$59,64 млрд).

Однако подоходный налог с покупки и продажи, напротив, сократился на 1,9 трлн вон (~$1,6 млрд), до 16,1 трлн вон (~$13,56 млрд), а налог на операции с ценными бумагами — на 1,8 трлн вон (~$1,5 млрд), до 4,5 трлн вон (~$3,79 млрд).

Также было зафиксировано снижение транспортного налога и таможенный пошлин.