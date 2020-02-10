Милан, Италия, , 14:00 — REGNUM Владельцы гостиниц Милана потеряют не менее 8 млн из-за введенных правительством Италии ограничений, которые стали в свою очередь следствием вспышки коронавируса в КНР, передает Italia Oggi в понедельник, 10 февраля, со ссылкой на заявление городского объединения туристических компаний.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года.

Больше всего туристов из КНР приезжают именно в Милан, отмечают местные участники рынка — в 2018 году туристов из Китая было почти полмиллиона, и каждый из них тратил в Италии в среднем 1000 евро. Отельеры констатируют отмену большой доли бронирований и просят помощи у правительства страны.