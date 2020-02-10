Ташкент, , 13:58 — REGNUM Более 45% газоперекачивающих агрегатов в Узбекистане имеют повышенный моральный и физический износ и подлежат замене и реконструкции, сообщили 9 февраля в пресс-службе АО «Узтрансгаз».

В компании уточнили, что более 50% магистральных газопроводов находятся в эксплуатации более 30 лет. Всё это требует модернизации газотранспортной системы.

Реализацию этого проекта с 3 по 8 февраля в Ташкенте обсудили представители консультативной миссии Азиатского банка развития (АБР) с профильным ведомствами республики. Стороны рассмотрели возможность ускорения проекта, а также выяснили ряд вопросов для запуска кредитования.

Напомним, 13 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией АБР. Стороны обсудили реализацию региональных проектов, в том числе развитие транспортных коридоров и модернизацию энергетической инфраструктуры.