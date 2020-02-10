Москва, , 13:55 — REGNUM Госдума на этой неделе в первом чтении рассмотрит законопроект об упрощенном банкротстве граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Поправки расширяют процедуру личного, частного банкротства гражданина. Сегодня, если долг превышает 500 тыс. рублей, решение о банкротстве принимает суд. Интересную процедуру предложили коллеги. Если долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, то есть речь идет о самых неимущих, то объявить себя банкротом они могут, минуя судебное решение — через решение арбитражного управляющего, причем арбитражный управляющий обязан рассмотреть это дело бесплатно достаточно в оперативном порядке», — рассказал Исаев.

Он видит в этом плюсы.

«Это позволит значительной части наших граждан, самых неимущих, снять с себя долговое бремя», — отметил парламентарий.

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