Подгорица, 10 февраля 2020, 13:52 — REGNUM Министерство по устойчивому развитию и туризму Черногории в настоящее время разрабатывает законопроект о запрете использования одноразовых пластиковых пакетов, сообщает национальный вещатель RTCG.
За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы от 500 до 20 тысяч евро для юрлиц, от 500 до 6 тысяч евро для индивидуальных предпринимателей и от 30 до 2 тысяч евро для физических лиц.
Инициатива по запрету пластиковых пакетов в 2017 год была выдвинута неправительственной организацией Zero Waste Montenegro (ZWM).
Напомним, что по последним статистическим данным, в Черногории перерабатывается только 1% пластиковых отходов.