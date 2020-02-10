Подгорица, , 13:52 — REGNUM Министерство по устойчивому развитию и туризму Черногории в настоящее время разрабатывает законопроект о запрете использования одноразовых пластиковых пакетов, сообщает национальный вещатель RTCG.

За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы от 500 до 20 тысяч евро для юрлиц, от 500 до 6 тысяч евро для индивидуальных предпринимателей и от 30 до 2 тысяч евро для физических лиц.

«Сокращение этого вида отходов не приведет к значительному сокращению общего количества отходов. С другой стороны, в океанах и морях растет количество этих отходов, которые угрожают экосистемам и биоразнообразию и, возможно, здоровью людей», — сказали в министерстве.

Инициатива по запрету пластиковых пакетов в 2017 год была выдвинута неправительственной организацией Zero Waste Montenegro (ZWM).

Напомним, что по последним статистическим данным, в Черногории перерабатывается только 1% пластиковых отходов.