Москва, , 13:50 — REGNUM Расширение использования средств материнского капитала не будет вноситься в Госдуму в качестве отдельной инициативы — для оперативности депутаты планируют внести поправки в уже имеющийся законопроект ко второму чтению. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«По очень важному законопроекту мы должны будем принять решение в ближайшие часы. Это законопроект, который касается расширения возможности использования материнского капитала», — заявил Исаев.

Ранее депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект о возможности использовать средства маткапитала для строительства дома на садово-огородных участках. Тема реализации послания президента РФ Федеральному собранию обсуждалась в ходе встречи председателя правительства Михаил Мишустина с секретарём президиума генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым.

«Достигнута договорённость, что для того, чтобы ускорить принятие норм, касающихся реализации послания президента в части регулирования материнского капитала, создания новых возможностей, увеличения его размера, принятия решения о том, что материнский капитал будет положен семье даже после рождения первого ребёнка… Мы внесем данные предложения в качестве поправки в законопроект, принятый нами в первом чтении, что, разумеется, ускорит процедуру рассмотрения», — отметил Исаев.

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