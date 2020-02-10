Москва, , 13:39 — REGNUM Экономика и бюджет России незначительно пострадают от распространения нового коронавируса. Об этом 10 февраля заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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По его словам, у экономики есть возможности нарастить темпы роста, несмотря на коронавирус и потери бюджета из-за него.

«Коронавирус скажется на ВВП России, но незначительно — в пределах 0,1−0,2 п. п.», — считает Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в I квартале из-за коронавируса неизбежна.

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