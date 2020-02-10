Подгорица, , 13:36 — REGNUM «Черногория может стать энергетическим центром для распределения природного газа из США». Такое мнение в интервью черногорскому телевидению TVCG высказал помощник главы департамента США по ископаемым источникам энергии Стивен Вайнберг.

По его словам, географическое положение страны на Адриатическом море и наличие порта в городе Бар поможет Черногории стать передаточным звеном для поставок американского сжиженного природного газа в Европу.

«Этот порт идеально расположен для приема сжиженного газа и будет представлять собой центр, из которого будет осуществляться транспортировка сжиженного газа в другие страны. Это глубоководный порт, который может принимать суда, прибывающие из Соединенных Штатов. Мы бы создали так называемые виртуальные трубопроводы, то есть вместо строительства трубопроводов мы используем контейнеры, в которых хранится жидкий газ. После прибытия судна контейнеры переносят в грузовики или в поезда и перевозят», — сказал Винберг.

По его словам, США являются крупнейшим производителем природного газа и в настоящее время экспортируют его в 40 стран. Они производят сотни миллиардов кубометров в год.

«У наших европейских союзников есть много возможностей использовать природный газ, диверсифицировать энергоснабжение и сократить использование дизельного топлива «, — заключил он.