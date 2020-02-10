Бишкек, , 13:07 — REGNUM За год численность населения Киргизии выросла на 2,1% и по состоянию на начало 2020 года достигла 6 млн 456,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

При этом 57,9% граждан являются лицами трудоспособного возраста, на долю лиц нетрудоспособного возраста приходится 34,3% и еще 7,8% — на долю лиц старше трудоспособного возраста.

За 11 месяцев 2019 года показатель рождаемости остался на уровне аналогичного периода 2018 года и составил 26,9 на тысячу населения.

Смертность в Киргизии снизилась на 1,9%, а показатель общей смертности сложился на уровне 5,1 на тысячу населения.