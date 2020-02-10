Бишкек, , 13:02 — REGNUM Китайский инвестор готов вложить $280 млн (17 млрд 772 млн рублей) в строительство логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании коллегии полномочного представительства правительства в регионе, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, открытие нового логистического центра позволит создать более 15 тысяч рабочих мест, а также будет способствовать развитию местной инфраструктуры.

«Зачем простаивать земле, которая может приносить прибыль для страны. Мы говорим об аренде на 49 лет 200 гектаров земли, а соседние страны отдают инвесторам по тысяче гектаров. Потому что знают, что это прибыльно. Мы, вместо того чтобы пугать инвестора, должны, наоборот, приглашать, сотрудничать и защищать», — подчеркнул он.