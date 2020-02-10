Пекин, , 13:05 — REGNUM Китайские власти намерены поддержать компании с иностранным капиталом на фоне вспышки в стране коронавируса нового типа. Об этом заявил 10 февраля официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он пояснил, что руководство страны собирается усилить содействие предприятиям с иностранным капиталом и привлечь к этой работе компетентные ведомства и регионы. Зарубежным компаниям нужно помочь с выработкой оптимальных мер в условиях вспышки пневмонии.

Так, власти помогут компаниям решить проблемы с инвестициями, устранить трудности в коммерческой и производственной сферах.

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