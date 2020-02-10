Москва, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой оказать содействие правительству РФ в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, касающихся выплаты маткапитала.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации Послания Президента, и чтобы быстрее решать задачи, нам необходимо сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению. Речь идет о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, — они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», — сказал Мишустин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым, которая прошла в понедельник, 10 февралая, в правительстве.

По его словам, Кабмин уже подготовил необходимые изменения в законодательство.

«Я бы попросил подключиться к этой работе и внести поправки ко второму чтению. Уверен, что наша работа принесет результаты в ближайшем будущем», — сказал Михаил Мишустин.

В свою очередь, Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» сделает все для того, чтобы поправки в закон о маткапитале как можно быстрее были приняты Госдумой.

«Чтобы выплаты производились своевременно, чтобы была исключена бюрократия. Все должно быть сделано как можно более эффективно», — подчеркнул он.

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов отметил также, что текст поправок подробно обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Он готов к внесению. В ближайшее время — как только в соответствии с регламентом их рассмотрит комитет — данные поправки будут вынесены на обсуждение в Госдуме, и не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией «Единой России», но и всеми депутатами», — заявил Сергей Неверов.

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