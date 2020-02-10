Москва, , 12:49 — REGNUM Крытый аквапарк с имитацией климата тёплых стран планируется построить в Новой Москве. Об этом сообщает 10 февраля сайт Стройкомплекса Москвы.

Площадь участка составит 8 гектаров. Он разместится в многофункциональном комплексе «Прокшино». Площадь здания составит 46,5 тыс. кв. м. Ожидается, что объект станет самым большим в своём профиле в России.

«Особенностью проекта станет имитация климата теплых стран круглый год, а также пляж с песчаным покрытием», — говорится в информации.